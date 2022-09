Man City : Riyad Mahrez sait dans quel club il veut finir sa carrière

La suite après cette publicité

Joueur de Manchester City depuis 2018, Riyad Mahrez (31 ans) est lié aux Cityzens jusqu’en 2025. Souvent annoncé sur le départ, l’international algérien (75 sélections, 26 buts) se sent bien dans le nord-ouest de l’Angleterre. À tel point que Manchester City devrait être son dernier club.

«Je veux terminer ma carrière à City et jouer aussi longtemps que possible. Je pense que je peux jouer encore longtemps. Nous verrons ce que le futur me réserve après le foot», a-t-il déclaré dans un entretien accordé au site officiel des Skyblues.