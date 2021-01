Dortmund : Axel Witsel ne sera pas remplacé

Axel Witsel qui était sorti sur blessure peu avant la demi-heure de jeu contre Leipzig ne rejouera pas de la saison. Il souffre d’une rupture du tendon d’Achille. Mais pour Michael Zorc, qui voit son équipe perdre donc l’un de ses hommes clés au milieu, il n’y aura pas de recrue pour compenser.

La suite après cette publicité

Malgré la perte du milieu belge, pas question pour Dortmund de s’activer sur le marché des transferts. Le directeur sportif du club allemand estime avoir la profondeur de banc nécessaire pour compenser la blessure du milieu de 31 ans. « Nous allons combler ce fossé avec notre propre effectif. Emre Can a très bien réussi et a remplacé Axel poste pour poste, Jude Bellingham sera de retour la semaine prochaine. Nous ne sommes pas inquiets à ce sujet », a-t-il expliqué à Sport1. Emre Can, qui avait déjà dépanné en défense centrale au début de saison, va donc une nouvelle fois assurer pour aider son équipe, actuel quatrième de Bundesliga.