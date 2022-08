OM : la super pioche Nuno Tavares

La suite après cette publicité

Quand c'est trop facile, ce n'est jamais très bon. Et ce qu'on peut dire, c'est que le prêt de Nuno Tavares (22 ans) d'Arsenal à l'Olympique de Marseille n'a pas été si simple à réaliser. Il était évidemment la piste numéro un, mais il hésitait quelque peu au départ. Cela prenait tellement de temps que l'OM s'est alors tourné vers une autre piste.

Cette dernière menait au Serbe du Hellas Vérone qui était l'un des hommes de bases d'Igor Tudor : Darko Lazovic. Mais cette piste n'a pas abouti et, avec le recul, on peut dire heureusement pour Pablo Longoria puisque cela lui a permis de recruter Tavares. Le 30 juillet le latéral gauche signait officiellement son contrat de prêt sans option d'achat.

Il est le meilleur buteur de l'OM

Même si c'est encore tôt, on peut dire, un peu plus d'un mois plus tard, qu'il a tout de la bonne pioche. Défensivement, il a été correct jusqu'ici, mais c'est surtout offensivement qu'il s'est montré. Dans ce schéma de jeu d'Igor Tudor, où les pistons ont la part belle, il est peut-être celui qui a le plus performé.

Vif, puissant, technique et rapide, il ne s'arrête jamais. Il a même déjà inscrit trois buts, dont deux de son mauvais pied, le droit. Trois réalisations qui en font, pour le moment, le meilleur buteur de l'OM. Ce qui n'a pas manqué de faire rire Sead Kolasinac, qui l'a aussi connu à Arsenal : « je le connais d’avant, on a joué ensemble à Arsenal. C'est un super mec. Sur le terrain, tu peux le voir ce qu’il apporte. Je ne sais pas si son pied droit est meilleur que le gauche, puisqu'il a déjà marqué deux buts avec le droit. On est content qu’il soit là. On le voit sur le terrain et on l’aime en dehors parce que c’est un super mec ».

Il a une belle marge de progression pour Tudor

Jusqu'ici, il n'a été que peu sanctionné, seulement un jaune, pour couper la contre-attaque d'Atal lors de Nice-OM (3-0). Offensivement, il se distingue en effectuant, depuis le début de la Ligue 1 1,5 passe clé par match et en touchant près de 72 fois le cuir par rencontre. Signe qu'il est estimé. Igor Tudor, lui, estime qu'il a encore une belle marge de progression.

« C’est un joueur qu’on voulait depuis le début. On connaissait ses qualités. Il a une marge de progression énorme. Il ne s’en rend pas compte parfois. Ses buts sont dus à ses qualités. Arsenal jouait plutôt à quatre donc c’est différent, mais je pense qu’il peut encore nous apporter », a précisé le coach de l'OM. À Nuno Tavares de poursuivre, montrer à nouveau contre Clermont ce mercredi. Mais une chose est sûre, avec lui, l'OM est bien pistonné.