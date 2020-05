OL : Manchester United contre-attaque pour Moussa Dembélé

La nouvelle est tombée jeudi après-midi, l'Olympique Lyonnais ne disputera pas une coupe d'Europe la saison prochaine. En entérinant la fin de saison du championnat, la LFP a également arrêté un classement définitif via un système de quotients. Et la sentence fut cruelle pour l'OL qui achève l'exercice 2019/2020 à la septième place. Une décision qui a provoqué le courroux de son président Jean-Michel Aulas, qui souhaite multiplier les démarches judiciaires pour parvenir à ses fins.

Si celles-ci n'aboutissaient pas à l'avenir, le club rhodanien ne disputerait donc pas de compétitions européennes, fait rarissime pour être souligné. De quoi susciter une fuite massive de ses meilleurs joueurs ? Cette interrogation mérite d'être posée. Si le président Aulas planche activement sur la prolongation de Memphis Depay, ce dernier va devoir mettre les barbelés s'il souhaite conserver Moussa Dembélé (23 ans) l'été prochain.

Moussa Dembélé ne dirait pas non à un départ à Manchester

Comme nous vous le révélions en janvier dernier, Manchester United se montre pour le moins insistant sur ce dossier. Les Red Devils auraient ainsi supervisé à plusieurs reprises l'attaquant lyonnais avant l'interruption de la Ligue 1. Auteur de seize réalisations cette saison, le natif de Pontoise attise logiquement les convoitises des clubs anglais notamment. Son profil, taillé sur mesure pour la Premier League, reste un argument de poids pour un avenir en Angleterre. Ce vendredi, le Manchester Evening News révèle ainsi que les dirigeants mancuniens ont validé en interne son profil et que des fonds conséquents pourraient être débloqués pour faciliter l'opération.

Si l'entourage du joueur martèle que United n'a pas encore entamé de démarches officielles, cela ne saurait tarder. Ole Gunnar Solskjaer souhaite renforcer son attaque en misant sur de jeunes joueurs à fort potentiel. Moussa Dembélé incarne l'archétype parfait de cette stratégie. Et le principal protagoniste ne dirait pas non à une nouvelle expérience en Angleterre... Ainsi, le média anglais précise que le joueur et sa garde rapprochée vont suivre avec attention les démarches mancuniennes dans les prochaines semaines. On le sait, Manchester United rêve d'enrôler Jadon Sancho. Mais ce dossier n'altère en rien les chances de Moussa Dembélé de porter la tunique des Red Devils la saison prochaine, bien au contraire. En parallèle, les pensionnaires d'Old Trafford n'écarteraient pas la possibilité de conserver Odion Ighalo, prêté par le SH Shenhua l'hiver dernier. Plus que jamais, Manchester United vise des renforts de gros calibres l'été prochain. Jean-Michel Aulas va devoir se montrer perspicace pour défendre les intérêts de l'Olympique Lyonnais dans ce dossier !