Mercato : Monaco s’intéresse à un international sénégalais

Passé par la Ligue 1 avant de rejoindre Watford l’été dernier, Nampalys Mendy se retrouve aujourd’hui au centre de plusieurs discussions en coulisses. À 33 ans, l’international sénégalais (35 sélections) attire déjà l’attention de plusieurs clubs européens, alors que son avenir en Angleterre reste incertain.

Comme nous l’avions révélé, Arka Gdynia (12e de première division polonaise) est déjà passé à l’action avec une offre de 18 mois, en proposant à Nampalys Mendy le plus gros salaire du vestiaire pour en faire l’un des piliers de son effectif, avec des ambitions européennes à moyen terme. Mais le club polonais n’est pas seul sur le dossier : selon nos informations, l’AS Monaco, où le milieu sénégalais a été formé, s’est également renseignée sur sa situation, notamment en raison des nombreuses blessures au poste.