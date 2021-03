Bruno Génésio est le nouveau coach du Stade Rennais !

La suite après cette publicité

Après l’ère Julien Stephan, place à l’ère Bruno Genesio ! Le club breton a dû se résigner à accepter la démission du coach qui a ramené la Coupe de France 2019 et a qualifié les siens pour la Ligue des Champions. Et c’est un coach expérimenté qui va succéder au fils de Guy Stephan sur le banc de touche des Rouge et Noir. En effet, Rennes vient d’annoncer l’arrivée pour deux ans et demi de l’ancien technicien de l’OL (dec 2015-2019) et du Beijing Guoan (Chine).

« Le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer l’arrivée de Bruno Génésio à la tête de l’équipe première. L’entraîneur de 54 ans s’est engagé jeudi avec les Rouge et Noir jusqu’en juin 2023. » Ce choix est clairement celui de Florian Maurice. Le directeur sportif rennais qui a débarqué l’été dernier en provenance de l’OL souhaitait placer l’un de ses proches à la tête du club breton et son choix s'est logiquement et naturellement porté vers un homme qu’il connaît bien pour l’avoir côtoyé plusieurs saisons entre Saône et Rhône.

Bruno Génésio, qui dispose du deuxième meilleur pourcentage de victoires sur un banc de touche en L1 (77 victoires en 133 matches soit 58 %) derrière Laurent Blanc, va devoir rapidement se mettre dans le bain et trouver la solution pour remettre le Stade Rennais sur de bons rails et endiguer la terrible série en cours (5 défaites et 2 nuls toutes compétitions confondues sur les 7 derniers matches) qui a plongé la formation bretonne à une triste 9e place au classement de Ligue 1.