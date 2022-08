Le PSG est toujours confiant pour Renato Sanches

La suite après cette publicité

C'est un dossier qui commence à traîner un peu. Depuis le début de l'été, deux clubs sont au coude à coude pour recruter Renato Sanches : le PSG et l'AC Milan. Une chose semble sûre ; le Portugais va quitter le LOSC. Olivier Létang, président de l'écurie nordiste, l'a confirmé plus tôt en juillet : « sur Renato, je l’avais dit lors de la dernière conférence de presse. Il a deux très belles possibilités, c’est toujours mieux quand c’est comme ça. S'il est toujours chez nous, c’est qu’on n’a pas trouvé l’accord avec les clubs concernés. Renato va partir oui, dans quel club, je ne sais pas. Des discussions sont en cours donc je vais garder confidentielle la nature de ces discussions. Ce sera Paris ou Milan ».

Luis Campos est fou du joueur. Seulement, du côté du LOSC, on ne veut pas vraiment faciliter un départ du Portugais, qui a pourtant comme objectif prioritaire de rejoindre la capitale. Ce mardi, Sky Italia a notamment dévoilé que l'AC Milan est toujours sur le coup et pense être en mesure de se l'offrir, alors qu'un accord entre Milanais et Lillois pour un transfert de 15 millions d'euros avait été trouvé.

Le PSG prend son temps

Selon nos informations, le Paris Saint-Germain est encore confiant. Pourquoi ça n'avance pas vraiment ? Tout simplement parce que dans les négociations avec leurs homologues lillois, les têtes pensantes du projet parisien ne lâchent rien. Comme révélé plus tôt cet été, Luis Campos ne surpayera pas pendant ce mercato, et fera tout pour faire baisser, dans la mesure du possible, le prix de l'opération.

Les discussions entre les deux derniers champions de France continuent donc, alors qu'il reste encore quelques détails à régler. Il faut dire que dans ce dossier, Lille demanderait, selon divers médias, plus d'argent au champion de France qu'à l'AC Milan, et forcément, le dirigeant portugais en est bien conscient, lui dont la dernière offre s'élevait à 10 millions d'euros. Le joueur désire toujours rejoindre le Paris Saint-Germain. Tout indique que Christophe Galtier retrouvera son milieu de terrain du LOSC dans les prochains jours. D