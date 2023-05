PSG : le coup de sang de Marco Verratti malgré la victoire à Auxerre

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain s’est imposé sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-2) en clôture de la 36ème journée de Ligue 1. Malgré cette belle victoire sur le papier, les joueurs de Christophe Galtier ont particulièrement souffert en deuxième période durant laquelle les locaux auraient pu égaliser. Si ce succès ô combien précieux dans la course au titre, qui s’intensifie avec le RC Lens victorieux de Lorient un peu plus tôt ce dimanche, a finalement été décroché par les coéquipiers de Kylian Mbappé, la rencontre pourrait avoir laissée des traces.

En effet, Marco Verratti a eu un coup de sang en zone mixte. Alors que le milieu de terrain italien venait de réaliser une de ses meilleures prestations de la saison avec le PSG, avec notamment 155 ballons touchés à Auxerre, un record pour un Parisien cette saison en Ligue 1, le joueur de 30 ans n’a visiblement pas apprécié la remarque d’un de nos confrères présent en zone mixte. Celui qui a délivré plusieurs passes astucieuses dans l’entrejeu, comme il sait si bien le faire, a disjoncté dans les couloirs de l’Abbé-Deschamps.

Marco Verratti disjoncte en zone mixte

D’après nos informations, Petit Hibou s’est offusqué au sujet des publications du média du journaliste en question. «Vous écrivez beaucoup de conneries, continuez à écrire», a notamment lancé Marco Verratti dans sa direction quand la personne concernée à tenter de lui poser une question. Le milieu de terrain parisien a ensuite pris la poudre d’escampette en vilipendant ce dernier. Cette petite altercation reflète le niveau d’énervement au sein du groupe du club de la capitale.

Malgré une performance très intéressante, Marco Verratti a été moins en vue après la sortie sur blessure de Fabian Ruiz. Cette baisse de régime pourrait également être à l’origine de ce craquage. La fin de saison est particulièrement incandescente cette année et le PSG doit batailler pour aller chercher un nouveau sacre en Ligue 1 ce qui pourrait également expliquer ce coup de sang du milieu de terrain italien. Le RC Lens aura en tout cas réussi à faire douter ce colosse au pied d’argile.

Un avenir toujours aussi incertain

Une autre explication pourrait être celle concernant la suite de sa carrière. Il faut dire que l’avenir de Marco Verratti continue de faire couler beaucoup d’encre. Et selon les dernières indiscrétions de nos confrères de L’Equipe, Petit Hibou aurait plusieurs possibilités pour la suite de sa carrière. Alors que Carlo Ancelotti a montré des signes d’intérêt ces dernières semaines pour le milieu de terrain italien, il est probable que le Real Madrid tente sa chance si l’entraîneur italien reste en poste dans la capitale espagnole même si les relations entre les dirigeants des deux clubs ne sont pas en très bons termes.

Si cela ne se fait pas, Marco Verratti aurait également une offre particulièrement alléchante en provenance de l’Arabie saoudite entre ses mains selon le média français. Une proposition estimée à plus de 50 millions d’euros par saison serait notamment dans les tuyaux. Mais le milieu de terrain parisien ne se verrait pas encore évoluer dans un championnat moins médiatisé et il privilégierait les offres européennes à l’image de celles en Italie avec la Juventus et l’Inter qui sont toujours intéressés par le joueur de 30 ans. Affaire à suivre donc…