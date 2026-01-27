Dro, Olmo, Simons, Moriba… ces jeunes issus de la Masia qui ont quitté tôt le Barça

Depuis des années, La Masia fait figure de référence absolue en matière de formation. Fabrique à talents reconnue dans le monde entier, l’académie du FC Barcelone a façonné des générations de joueurs destinés à marquer l’histoire du football mondial. D’Andrés Iniesta à Xavi, de Lionel Messi à Lamine Yamal, nombreux sont ceux qui ont gravi les échelons jusqu’à s’imposer durablement en équipe première. Au fil des années, la philosophie du club blaugrana est restée la même : former des joueurs capables d’incarner l’identité du Barça au plus haut niveau.

Néanmoins, tous les talents passés par La Masia ne trouvent pas leur place au Camp Nou, freinés par une concurrence féroce ou par un manque de patience. Certains font alors le choix de rester et de s’imposer, quand d’autres préfèrent quitter le nid barcelonais très tôt pour tenter leur chance ailleurs. C’est précisément le choix qu’a fait Dro Fernández, 18 ans, nouveau joueur du PSG. Une décision prise après une intégration limitée chez les professionnels, avec seulement 330 minutes disputées sous Hansi Flick. À Paris, Dro espérera bénéficier d’un contexte plus favorable à son développement et prouver que son choix de quitter Barcelone de façon aussi précoce était la bonne décision.

Des trajectoires positives pour certains ailleurs…

Une volonté que d’autres avant lui avaient prise. Cesc Fabregas a été l’un des précurseurs de ce changement, en rejoignant Arsenal à 16 ans et en devant rapidement incontournable chez les Gunners (304 rencontres disputées entre 2003 et 2011), avant de faire son comeback à Barcelone. Un chemin qu’a suivi des années plus tard, Éric García. Titulaire en défense sous Flick, il avait choisi de s’expatrier en Angleterre, à 16 ans, et de rejoindre Manchester City pour poursuivre sa formation. Lancé par Guardiola en 2018, l’Espagnol avait disputé 35 rencontres avant de retourner au Barça, libre, en 2021. Depuis, García a disputé 147 matchs sous les couleurs blaugranas et s’est imposé comme l’une des valeurs sûres de l’arrière-garde catalane. Autre exemple de réussite d’un joueur issu de La Masia sans être pérennisé en une équipe première : Dani Olmo.

De retour en Catalogne depuis l’été 2024, le milieu offensif avait notamment fait le bonheur du Dinamo Zagreb (2015-2020), où il avait débarqué à 16 ans aussi, avant de briller au RB Leipzig. Dans un registre bien différend puisqu’il n’est pas (encore) retourné au FC Barcelone, Xavi Simons avait eu raison s’exiler. Parti très jeune pour le PSG, le Néerlandais a enchaîné les prêts réussis au PSV Eindhoven (2022-2023), puis à Leipzig (2023-2025). Avant de rejoindre Tottenham contre 65 millions d’euros, l’été dernier. Dans ces cas-là, le départ a permis d’accélérer la progression de ces jeunes talents.

Un parcours mitigé, un constat d’échec pour d’autres

À l’inverse, quitter Barcelone trop tôt peut aussi changer la trajectoire d’une carrière. Le cas d’Ilaix Moriba reste parlant : annoncé comme l’un des grands espoirs du club, le milieu guinéen avait décliné l’offre de prolongation du Barça pour s’engager à Leipzig en 2021, où il n’est jamais parvenu à s’imposer durablement. Prêté à Valence, à Getafe puis à Vigo, il s’est imposé comme l’un des hommes forts du Celta, où il est le joueur de champ ayant disputé le plus de minutes cette saison, mais reste loin du statut qu’on lui promettait à Barcelone. Faute de temps de jeu en équipe première, Carles Aleñá avait d’abord été prêté au Real Betis pendant six mois en 2020, avant de s’épanouir à Getafe et, désormais, à Alavés. Bien loin toutefois, des attentes qui étaient sur lui lorsqu’il était avec les équipes de jeunes du Barça.

Plus discret, le parcours de Sergi Canós illustre aussi les risques d’un départ trop précoce. Parti à 16 ans pour Liverpool, l’ailier espagnol n’a disputé qu’un seul match avec l’équipe première des Reds avant d’être prêté, puis transféré à Brentford. S’il s’est fait un nom en Championship, ses expériences à l’Olympiakos, à Valence et à Valladolid n’ont jamais réellement relancé sa carrière. Moins d’un an après ses débuts avec l’équipe première, Marc Guiu avait rejoint Chelsea, à l’été 2024, à seulement 18 ans. Un choix loin d’être payant, puisqu’il n’a disputé que 619 minutes lors de son premier exercice chez les Blues. Envoyé en prêt à Sunderland le 6 août dernier, il est finalement revenu à Stamford Bridge… 26 jours plus tard. Cette saison, il n’a joué que 550 petites minutes.

Enfin, la trajectoire de Kays Ruiz-Atil reste l’une des plus frappantes. Arrivé très jeune au PSG après avoir quitté Barcelone, le milieu offensif n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui et évolue aujourd’hui au Royal Football Club de Liège, en D2 belge. Loin du très haut niveau qui lui était prédit à ses débuts. En rejoignant le PSG, Dro Fernández s’inscrit donc dans cette longue liste de départs précoces issus de La Masia. Entre les réussites éclatantes et les trajectoires avortées de ses prédécesseurs, l’avenir dira si le jeune milieu de terrain a eu raison de prendre de dire "non" à Barcelone.