Real Madrid : le remplacement de Kylian Mbappé coûte cher à Carlo Ancelotti !

Samedi après-midi, le Real Madrid défiait le Betis en terres andalouses. Un déplacement toujours difficile pour les cadors de Liga, qui s’est finalement conclu sur une victoire de l’équipe locale 2-1. Impuissants, les Madrilènes ont montré un visage inquiétant et ont en plus laissé l’Atlético de Madrid s’emparer de la place de leader du championnat, alors que le Barça peut prendre trois points d’avance au classement de la Liga en cas de victoire face à la Real Sociedad cet après-midi.

Et surtout, un fait de match fait énormément parler : Kylian Mbappé a ainsi été remplacé à la 75e minute par Carlo Ancelotti, alors que les Madrilènes étaient menés. Forcément, il a dû se justifier en conférence de presse. « Il a eu un problème cette semaine (sa dent, ndlr) et il ne s’est pas beaucoup entraîné, il n’était pas au meilleur de sa forme aujourd’hui. Pour éviter les problèmes, je l’ai sorti et j’ai fait entrer Endrick, qui était dans une bonne dynamique », a ainsi répliqué le coach italien devant les journalistes.

Un changement que les Madrilènes ne comprennent pas

De quoi convaincre les fans et les médias pro-Madrid ? Pas vraiment… Sur les réseaux sociaux, de nombreux comptes madrilènes s’en sont pris à l’Italien, et c’est aussi le cas dans les médias, avec un Ancelotti pointé du doigt. « Le Real Madrid avait besoin de remonter, et Ancelotti a surpris tout le monde en remplaçant Mbappé », indique Relevo, qui souligne que le Bondynois n’avait pas l’air spécialement heureux de quitter le pré. « On a vu le pire Real Madrid, qui n’a pas eu l’énergie ni le jeu pour compliquer la fin de match au Betis. Les remplacements n’ont servi à rien », peut-on lire dans le journal AS.

« Et les changements d’Ancelotti, osés dans certains cas comme lorsqu’il a fait sortir la star française alors que l’équipe perdait déjà, n’ont rien offert », indique le quotidien madrilène dans un autre article. « Lorsqu’Ancelotti s’est retrouvé mené au score, il n’a pas su trouver la clé pour remettre son équipe dans la bagarre pour le match », indique de son côté Marca. C’est plutôt clair, malgré les explications de l’entraîneur transalpin…