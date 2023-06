Valentin Rongier pourrait quitter l’OM cet été

La suite après cette publicité

Véritable pilier de l’Olympique de Marseille la saison passée, le milieu de terrain français Valentin Rongier a été le joueur le plus utilisé par Igor Tudor toutes compétitions confondues avec 3780 minutes jouées (46 matches TCC, 1 but, 2 passes décisives), plus que le gardien titulaire Pau Lopez ou encore son compère dans l’entrejeu Jordan Veretout. Mais avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur à la tête de l’équipe première, Marcelino, le natif de Mâcon pourrait voir la suite de sa carrière s’écrire ailleurs que dans la cité phocéenne.

En effet, selon nos informations, le joueur de 28 ans, formé au FC Nantes et avec qui il a découvert le monde professionnel, pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille cet été. En effet, de par son profil et l’importance qu’il peut avoir sur le terrain, il est l’une des valeurs marchandes les plus élevées de l’effectif actuel, dans lequel plusieurs joueurs seraient en danger sous la houlette du nouveau technicien. Ce dernier a d’ailleurs communiqué ses premières envies à la direction sportive marseillaise, proche d’un accord total avec l’Atlético de Madrid pour accueillir Geoffrey Kondogbia dans ses rangs.

