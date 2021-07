Le FC Barcelone attend au moins 3 nouveaux renforts

La suite après cette publicité

Du côté du Camp Nou, le dossier Lionel Messi est sur toutes les lèvres. Libre depuis fin juin, l'attaquant argentin n'a pas encore signé un nouveau bail avec le FC Barcelone même si mercredi, les médias locaux expliquaient qu'un accord de principe avait été trouvé entre toutes les parties pour un nouveau contrat de cinq ans. Il ne manquerait donc plus que l'officialisation de la nouvelle. Et une fois ce cas définitivement réglé, les dirigeants blaugranas vont pouvoir passer à autre chose.

On le sait depuis plusieurs semaines, de nombreux joueurs sont poussés vers la sortie pour alléger la masse salariale et donc faire de la place pour le récent vainqueur de la Copa América avec l'Albiceleste. C'est par exemple le cas de Samuel Umtiti, dans le viseur de l'OL, ou encore de Miralem Pjanic et Martin Braitwhaite. Vendre, c'est bien, mais recruter pour renforcer l'équipe aussi. Et ça, le Barça l'a bien compris.

Pas de folies pour le recrutement

Si Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric Garcia ou encore Emerson ont déjà signé, le FC Barcelone n'en a pas fini avec son mercato. Selon les informations de Sport ce dimanche, qui en fait sa Une, les Blaugranas espèrent recruter encore trois joueurs, et les postes sont déjà définis : un défenseur central ou un arrière gauche, un milieu de terrain et un autre attaquant. Concernant l'arrière-garde, Ronald Koeman privilégie lui un latéral gauche alors que la direction préfère un joueur pour la charnière centrale. Mais ça n'est pas la priorité.

Depuis quelques semaines, un échange Antoine Griezmann-Saúl Ñíguez est évoqué avec l'Atlético de Madrid parce que le Barça veut absolument un milieu de terrain de classe mondiale cet été. Des objectifs bien précis donc mais pas question de se ruiner. Sport ajoute que la mission «zéro coût» est enclenchée, avec des prêts, des échanges ou des joueurs libres. Il ne reste plus qu'à trouver les perles rares pour apporter de la fraîcheur à l'effectif de Ronald Koeman.