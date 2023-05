AC Milan-Inter Milan : Lautaro Martínez assure qu’il y avait bien penalty

L’addition aurait pu être encore plus salée. Victorieux de son rival milanais mercredi soir (0-2), en demi-finale aller de Ligue des Champions à San Siro, l’Inter Milan s’est vu annuler un penalty à la demi-heure de jeu, au départ pourtant bien accordé à Lautaro Martínez. Après avoir effacé Fikayo Tomori dans la surface de réparation, l’Argentin a, semble-t-il, été déséquilibré par le Danois Simon Kjaer. Trop légèrement finalement pour être sanctionné selon l’arbitre de la rencontre Jesús Gil Manzano, qui a dû s’en remettre au VAR.

Au terme du match, Lautaro Martínez est tout de même revenu sur cette action litigieuse au micro de Movistar+, et a réaffirmé qu’il y avait bien penalty selon lui : «Je sens un contact (de Kjaer, ndlr), donc ça me fait tomber. Je n’avais pas besoin de me jeter, il y avait contact mais l’arbitre en a décidé autrement….» Une décision finalement sans incidence sur l’issue de ce match aller, remporté sans trop d’encombres par les Nerazzurri. Rendez-vous désormais dans six jours pour la manche retour, qui s’annonce volcanique.

