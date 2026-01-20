Mercato OM : ça s’agite dans tous les sens !

Le mercato estival avait déjà été sacrément copieux du côté de l’OM, avec des renforts de poids en défense notamment (Pavard, Aguerd, Medina, Emerson), pour améliorer un secteur déficient la saison précédente. Mais le mercato hivernal que concocte le tandem Longoria-Benatia s’annonce tout aussi reluisant. En effet, selon nos informations, l’OM a trouvé un accord avec Feyenoord pour le transfert du milieu de terrain international néerlandais Quinten Timber. Le dossier est donc proche de se finaliser, il ne reste que quelques détails à régler.

Le gros coup Nwaneri

Ce serait un premier très gros coup pour l’OM, qui a su bondir sur une belle opportunité de marché. Timber arrive en fin de contrat en juin prochain, et la rupture est consommée avec son entraîneur Robin van Persie. Il était suivi en Premier League par des clubs comme West Ham et Aston Villa. Mais ce n’est pas tout, puisque l’OM travaille bien sur le dossier Ethan Nwaneri.

Comme révélé par The Athletic, des informations que nous pouvons confirmer, l’OM fonce sur le jeune crack d’Arsenal, pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. Ultra-prometteur, capable de jouer au milieu comme sur les côtés (principalement le droit), il pourrait représenter l’option offensive manquante au milieu de terrain et être une alternative à Greenwood dans le couloir droit. Là encore, l’OM doublerait du beau monde au regard de la cote du joueur de 18 ans.

Le duo Abdelli-Da Cunha haut placé, le dégraissage avance

Ce n’est pas fini, puisque l’OM ne lâche pas le dossier Himad Abdelli, avec lequel il a déjà trouvé un accord. Angers n’a pas accepté la première offre, mais le club phocéen compte bien poursuivre l’offensive. Et même pourquoi pas ajouter un autre joueur, puisque selon nos informations, outre Himad Abdelli, le Français Lucas Da Cunha, piste évoquée par Sky Italia hier, est bien placé dans la shortlist des dirigeants olympiens. Vous l’aurez compris, Pablo Longoria et Medhi Benatia s’activent particulièrement sur ce marché, afin de permettre à l’OM de jouer toutes les compétitions à fond.

Il y aura aussi des départs d’ici la fin du mercato hivernal. Si Robinio Vaz a rejoint l’AS Roma contre un chèque de 25 M€, ce sont deux joueurs sans temps de jeu qui pourrait prochainement changer d’air. Selon nos informations, le dénouement est proche pour Ulisses Garcia, convoité en Allemagne et en Italie. De même pour Neal Maupay, courtisé en France, en Italie et en Espagne. Ca bouge dans tous les sens !