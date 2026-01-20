L’OM veut faire le gros coup Ethan Nwaneri cet hiver

Cet hiver, l’OM ne compte pas s’arrêter. Après une bonne première partie de saison malgré quelques matches perdus bêtement en Ligue 1 et en Ligue des Champions, le club de la Canebière garde le cap et aspire à se renforcer sur ce mercato hivernal pour atteindre ses objectifs en fin de saison. Depuis cet été, un chantier est d’ailleurs érigé en priorité dans les camps marseillais : le milieu de terrain. Déjà cet été, le transfert de dernière minute d’Adrien Rabiot avait contraint les dirigeants phocéens à s’activer pour mettre la main sur Arthur Vermeeren et Matt O’Riley dans les ultimes heures du mercato estival.

Deux recrues qui donnent plus ou moins satisfaction même si Marseille n’est pas rassasié dans ce secteur. Toujours enclin à se renforcer dans ce domaine, l’OM continue de prospecter en ce sens lors de ce mois-ci. Ainsi, plusieurs noms sont avancés. Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, les Olympiens tiennent un accord avec Himad Abdelli même si le milieu algérien est encore retenu par Angers. L’OM a envoyé une première offre pour débloquer la situation. Ce lundi, nous vous avions également confirmé que l’OM est bien sur les traces de Quinten Timber. En fin de contrat dans six mois, le milieu néerlandais du Feyenoord représenterait une belle opportunité à moindre coût.

L’OM travaille sur un prêt d’Ethan Nwaneri

Mais ce n’est pas tout car Marseille veut encore investir dans ce domaine. Et à en croire les dernières informations de The Athletic, les dirigeants marseillais veulent faire venir Ethan Nwaneri le temps d’un prêt jusqu’en fin de saison. Considéré comme l’un des cracks qui représente l’avenir du football anglais, le milieu de 18 ans est capable d’évoluer en milieu offensif ou sur les ailes de l’attaque. Cantonné sur le banc cette saison, il joue beaucoup moins après une saison 2024-2025 où il avait compilé neuf buts et deux passes décisives en 39 apparitions en ayant seulement 17 ans.

A l’instar du prêt d’Endrick à Lyon, le média anglais évoque un prêt sec, sans aucune perspective pour l’OM de mettre la main définitivement sur le joueur à l’avenir. D’après la source d’outre-Manche, Roberto De Zerbi, l’entraîneur phocéen, s’est déjà entretenu avec le joueur et des discussions positives ont également eu lieu avec son entraîneur Mikel Arteta. Le but est de redonner au joueur un temps de jeu raisonnable dans une équipe qui a besoin d’un milieu en plus. Une réponse du joueur est attendue prochainement alors que d’autres clubs surveilleraient aussi sa situation.