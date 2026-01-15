L’OM a dégainé une première offre pour Himad Abdelli

L’OM accélère sur le dossier Himad Abdelli. En fin de contrat avec Angers en juin prochain, le milieu offensif de 26 ans a tout de la belle affaire, qui plus est dans un contexte économique où les clubs français scrutent plus que jamais les opportunités à faible coût. Dans cette optique, nous vous révélions ces derniers jours que l’OL et l’OM s’étaient positionnés sur l’international algérien. Toujours d’après nos indiscrétions, celui qui a récemment participé à la CAN a finalement rapidement opté pour le projet marseillais. Reste désormais à trouver un terrain d’entente entre les deux directions.

«Dans un transfert, il faut que le club vendeur soit d’accord, le club acheteur et le joueur. Et si l’équation se fait à 3, c’est un super truc. Et s’il n’y en a que 2 qui sont contents, malheureusement ça ne va pas se faire. Donc, aujourd’hui, oui, trouver un équilibre, bien entendu. Himad est sollicité par l’Olympique de Marseille. Ce n’est pas un secret de polichinelle. Malheureusement, ça ne se fait pas dans le tempo qu’on aimerait que ça se fasse. Ils ne sont pas dans les conditions non plus. On fera en sorte de protéger le plus possible l’institution, le SCO. Que l’on soit respecté. Déjà, c’est la première des choses», rappelait, à ce titre, le directeur sportif du SCO Laurent Boissier.

Angers n’a pas encore répondu

Et il semblerait que les hautes sphères marseillaises ont bien l’intention de résoudre cette équation. Comme indiqué ce jeudi soir par L’Équipe, une première offre de deux millions d’euros, de base fixe, a été proposée à Angers. Une proposition agrémentée de quelques bonus et d’un éventuel pourcentage à la revente. Si le quotidien précise qu’une réponse angevine est attendue dans les prochaines heures, l’OM a donc décidé de passer la vitesse supérieure pour boucler une première arrivée cet hiver et ainsi offrir une option supplémentaire à son coach, Roberto De Zerbi.

Performant, régulier et désormais installé comme un cadre de l’équipe angevine, Himad Abdelli (13 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, 2 buts) est, quoi qu’il en soit, déterminé à l’idée de rejoindre la cité phocéenne. Il faudra pour cela le feu vert de la direction du SCO, alors que les deux clubs concernés se retrouveront, dès samedi, lors de la 18e journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait, là aussi, permettre aux différentes parties de faire progresser les négociations…