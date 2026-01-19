L’OM surgit pour récupérer Quinten Timber !

L’Olympique de Marseille a subi les aléas d’une saison, lorsque l’embrouille entre Rowe et Rabiot le 15 août a abouti au départ des deux joueurs lors du mercato estival. Cette fois, c’est l’OM qui pourrait bénéficier d’un clash. Selon Fabrizio Romano, le club phocéen est déjà d’accord avec Quinten Timber sur les contours d’un contrat et se trouve dans la dernière ligne droite des négociations avec le Feyenoord quant à l’indemnité de transfert. Une information que nous sommes d’ailleurs en mesure de vous confirmer.

Une indemnité qui promet d’être assez faible puisque le joueur arrivait en fin de contrat à l’issue de la saison. Frère jumeau de Jurriën Timber, le défenseur d’Arsenal, Quinten est également international néerlandais (8 sélections), évolue au poste de milieu et joue au Feyenoord depuis 2022. Il en était même le capitaine jusqu’à récemment, avant de se voir retirer le brassard par son entraîneur Robin van Persie. Entre les deux hommes, la relation s’est dégradée, et la rupture est consommée depuis… hier soir et une déclaration fracassante du joueur après la défaite du Feyenoord 3-4 à domicile contre le Sparta.

Un clash avec Van Persie

Samedi, en conférence de presse, Van Persie avait taclé son joueur, sur son manque d’investissement, à ses yeux, à l’entraînement. « C’est très simple : je juge les joueurs sur leurs performances à l’entraînement et en match, ainsi que sur leurs intentions. À cet égard, Timber ne me convient pas, je vais donc faire d’autres choix. Nous allons discuter de l’avenir de Quinten », avait-il notamment déclaré. Résultat, Quinten Timber, qui est rentré en jeu pour 20 minutes hier soir au poste de latéral droit, a tenu à prendre la parole à l’issue de la rencontre.

« Il y a des limites. Cela se reproduit aujourd’hui, mais tout le monde au club sait que je donne toujours le maximum, même pour le club. Aujourd’hui n’a pas fait exception, même en jouant arrière droit. (…) Je préférerais ne pas quitter le club gratuitement, et cela augmente les chances que je parte cet hiver, mais on ne sait jamais. (…) Il y a de fortes chances que quelque chose se produise dans les prochains jours. Il y a beaucoup de mouvement », a déclaré Timber. L’OM semble donc dans les starting-blocks pour récupérer le joueur, milieu de terrain défensif. Une opportunité de marché à saisir, et une concurrence encore féroce puisque d’autres clubs sont aussi sur le coup.