L’étonnant collier de la copine de Vinicius Junior

Compagne de l’attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, Virginia Fonseca a confié à Leodías certaines informations intimes sur leur relation. Si elle doit désormais prendre certaines précautions vis-à-vis des contrôles antidopage de son conjoint, elle s’offre certaines fantaisies.

Alors que le Carnaval de Rio se déroulera du 13 au 21 février prochain, cette dernière a partagé la tenue qu’elle portera pour l’événement. Ainsi, elle sera vêtue d’un costume de chat avec un collier au nom de l’ailier gauche du Real Madrid.