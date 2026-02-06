Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

L’étonnant collier de la copine de Vinicius Junior

Par Aurélien Macedo
3 min.
Vinícius Júnior sous les couleurs du Real Madrid. @Maxppp

Compagne de l’attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, Virginia Fonseca a confié à Leodías certaines informations intimes sur leur relation. Si elle doit désormais prendre certaines précautions vis-à-vis des contrôles antidopage de son conjoint, elle s’offre certaines fantaisies.

La suite après cette publicité

Alors que le Carnaval de Rio se déroulera du 13 au 21 février prochain, cette dernière a partagé la tenue qu’elle portera pour l’événement. Ainsi, elle sera vêtue d’un costume de chat avec un collier au nom de l’ailier gauche du Real Madrid.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier