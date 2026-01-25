Ligue 1 : l’OL atomise Metz avec un grand Endrick, Toulouse s’impose à Brest

Ce dimanche, le traditionnel multiplex de la 19e journée de Ligue 1 nous offrait plusieurs affiches intéressantes. Au classement, le match avec le plus d’enjeux se jouait à Metz. Engagé dans la lutte pour le maintien, le club mosellan recevait l’OL, qui devait rester au contact de l’OM au classement et prendre le large sur Rennes. Pour ce faire, les Gones ont aligné un onze compétitif malgré les blessures avec la titularisation d’Endrick sur le front de l’attaque. D’entrée, les hommes de Paulo Fonseca ont dominé les débats. Plus incisifs et en pleine confiance après sept victoires de rang toutes compétitions confondues, les Gones ont rapidement ouvert le score.

La suite après cette publicité

Lancé dans la profondeur, Corentin Tolisso a servi Endrick dans la surface. L’attaquant brésilien de 19 ans a conclu avec un piqué astucieux pour ouvrir le score (0-1, 11e). Lancé, le club rhodanien a doublé la mise dans la foulée grâce à Ruben Kluivert, en renard des surfaces sur une belle passe de Merah (0-2, 16e). En grande confiance, l’OL a pris le large à la demi-heure de jeu. Après une belle incursion de Maitland-Niles, Morton a hérité du ballon à l’entrée de la surface et a puni Fischer d’une demi-volée surpuissante (0-3, 32e). Et malgré la réduction de l’écart de Kouao dans la foulée (1-3, 34e), Lyon a repris le large après la pause. Propulsé à la limite du hors-jeu par Morton, Endrick a sprinté vers le but pour s’offrir le doublé, plus de vingt minutes après son but refusé (1-4, 45+2e).

Toulouse serein à Brest, le Paris FC neutralisé par Angers

Au retour des vestiaires, l’OL s’est fait endormir par les locaux. Bien moins incisifs dans les duels, les Rhodaniens ont reculé sur le terrain. Sur son baroud d’honneur, les Grenats a réduit l’écart grâce à Habib Diallo qui s’est jeté sur un centre venu de la gauche (2-4, 64e). Après avoir poussé pour revenir dans la partie, Metz n’a pas eu la qualité technique suffisante pour réellement revenir dans la partie malgré de nombreuses situations (66e, 73e, 83e). Finalement, les Gones ont tenu bon et ont collectionné un huitième succès de rang toutes compétitions confondues. Une victoire qui leur permet de revenir à deux points de l’OM. Metz stagne à la dernière place du classement.

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 45 19 +26 14 3 2 41 15 2 Lens 43 19 +17 14 1 4 33 16 3 Marseille 38 19 +24 12 2 5 44 20 4 Lyon 36 19 +12 11 3 5 32 20 5 Lille 32 19 +6 10 2 7 33 27 6 Rennes 31 19 +3 8 7 4 30 27 7 Strasbourg 30 19 +8 9 3 7 30 22 Voir le classement complet

Dans le même temps, Toulouse est allé s’imposer à Brest. Face à des Brestois trop passifs, le TéFéCé a fait la différence en première période en inscrivant deux buts signés Pape Diop (0-1, 27e) et Gboho (0-2, 43e). En seconde période, le SB29 s’est réveillé mais les Toulousains ont montré une belle rigueur défensive pour conserver leur avantage au score. Avec ces trois points, Toulouse se hisse à la 7e place. Brest stagne à la 12e place. Dans le dernier match du multiplex, le Paris FC n’a pas su faire la différence à domicile contre Angers. Dominateurs dans l’ensemble, les Parisiens se sont heurtés à la solidité défensive des Angevins et n’ont pas su marquer le moindre but. Statu-quo au classement : Angers reste douzième, le PFC est toujours bloqué à une dangereuse quinzième place.

Les résultats du multiplex :

Metz 2-5 Lyon : Kouao (34e), Diallo (64e) / Endrick (11e, 45+1e, 87e), Kluivert (16e), Morton (32e)

Brest 0-2 Toulouse : Diop (27e), Gboho (43e)

Paris FC 0-0 Angers