Le PSG a bouclé le départ de Manuel Ugarte à Manchester United !

Voilà un dossier que la direction parisienne négociait depuis de longs mois. Arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain contre environ 60 millions d’euros depuis le Sporting Portugal, Manuel Ugarte (23 ans) n’entrait clairement plus dans les plans de Luis Enrique au cours de la saison dernière. Auteur de trois passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues, l’Uruguayen avait été déclassé et recherchait une porte de sortie pour cet été.

Rapidement, Manchester United avait fait de lui sa priorité pour le milieu de terrain. Et comme nous l’avions révélé au début de l’été, l’ex-joueur du Sporting avait bel et bien accepté de poursuivre sa carrière du côté d’Old Trafford. Mais après de longs mois de négociations durant tout l’été, les Red Devils semblaient avoir lâché l’affaire en raison des demandes trop onéreuses de la direction parisienne et se dirigeaient même vers d’autres pistes.

Un accord autour de 60 M€

Mais ces dernières heures, le dossier Manuel Ugarte à Manchester United a évolué puisque la vente de Scott McTominay à Naples pour 30 M€ permet aux Red Devils de pouvoir enrôler l’Uruguayen. Selon les informations de The Athletic, MU et le PSG ont réussi à s’entendre pour finaliser un transfert à 50 millions d’euros, avec 10 millions d’euros supplémentaires qui seront liés aux bonus et aux performances du joueur avec sa nouvelle équipe.

Tout va aller très vite, puisque le milieu de terrain parisien se rend ce mardi à Manchester pour passer une visite médicale avant de finaliser son transfert. Une belle vente signée par le PSG, qui récupère quasiment l’intégralité de la somme dépensée pour son arrivée l’été dernier et qui arrange toutes les parties de ce dossier. Manuel Ugarte devient ainsi la cinquième recrue du joli mercato de Manchester United cet été, après les arrivées de Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui.