Julian Pollersbeck veut quitter l’OL

Déjà invité à quitter l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Julian Pollersbeck va retenter sa chance cet hiver. Une longue blessure au genou intervenue en début de saison l’avait empêché de trouver un nouveau club mais le gardien allemand va mieux.« Je m’entraîne à nouveau avec l’équipe et j’ai complètement récupéré » affirme-t-il dans un entretien accordé au site spécialisé Transfermarkt. À 28 ans et à un an et demi de la fin de son contrat avec le club français, il aimerait voir ailleurs pour retrouver une place de titulaire, lui qui est barré par Anthony Lopes. « Ma priorité absolue est que je veux rejouer régulièrement et être numéro un. Le club m’a indirectement dit que je pouvais regarder ailleurs. Malheureusement, je me suis blessé en août et donc un transfert estival a échoué » rembobine-t-il avant d’évoquer le changement d’entraîneur.

« J’avais de bonnes relations avec Peter Bosz, qui est connu de la Bundesliga. C’était très agréable de pouvoir parler allemand avec lui. Avec Laurent Blanc, je m’entends bien mais, il ne parle pas allemand, donc je dois m’exprimer en français. Bien sûr, ce n’est pas une super situation, j’ai toujours envie de jouer. Néanmoins, cela n’a pas changé mon attitude de toujours appuyer sur l’accélérateur. » Celui qui est présent au club comme doublure depuis 2020 assure qu’il va tenter de s’en aller dès cet hiver. Son agent est au travail pour lui trouver un nouveau challenge. « C’est à ça que servent les agents. Moi, je me concentre sur le travail au quotidien à l’entraînement. » Pollersbeck n’a disputé que 11 matchs depuis qu’il évolue à l’OL.

