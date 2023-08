FC Barcelone : semaine décisive pour Lenglet et Dest

Le FC Barcelone va accélérer sur le marché des transferts jusqu’à la fermeture de ce dernier, le 31 août prochain. Et alors que le départ d’Ousmane Dembélé devrait être rapidement compensé, la formation catalane devrait également s’activer dans le sens des départs. Kessié parti, d’autres indésirables sont amenés à partir dans les 15 prochains jours. En première ligne, Sergino Dest et Clément Lenglet sont concernés.

Pour le premier cité, les offres manquent et le latéral droit américain souhaite évoluer à un niveau compétitif selon les indiscrétions de Sport. Un temps intéressé, Porto s’est finalement rétracté et Barcelone souhaite aider le joueur en le libérant et en étant ouvert à un prêt. Pour le défenseur français, Tottenham, sa priorité absolue, ne veut pas avancer ses pions pour lui. Selon le média catalan, l’ancien du FC Séville devrait être envoyé vers l’Arabie saoudite et Al-Nassr serait prêt à offrir 10 millions d’euros pour s’attacher ses services. Le Barça espère régler ses deux dossiers encombrants dès cette semaine d’après nos confrères ibériques.