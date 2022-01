Ligue 1 : le PSG déroule face à Reims

Le PSG recevait le Stade de Reims lors de la 22eme journée de Ligue 1. Les Parisiens, qui restaient sur une victoire convaincante face à Brest le week-end dernier, se présentaient sans Lionel Messi, sur le banc, mais avec Sergio Ramos titulaire en défense central. Dans une première période plutôt ennuyante voir décevante, seul Kylian Mbappé parvenait à tirer son épingle du jeu. Le Bondynois ne passait pas loin d'ouvrir le score à deux reprises (2e, 32e). Mais l'ouverture du score a fini par venir d'un homme que l'on n'attendait pas. Sur une récupération haute parisienne, c'est Marco Verratti qui reprenait d'une frappe sèche du gauche qui tapait le poteau avant de rentrer (1-0, 44e).

En seconde période, les Rémois tentaient de bousculer une équipe parisienne pas spécialement impressionnante. Le jeune Ekitike, souvent esseulé devant, tentait de jouer certains coups tout seul, comme son coéquipier Lopy (57e). Mais quelques minutes plus tard, Paris faisait le break grâce à... Sergio Ramos. Le défenseur espagnol, pour sa première titularisation au Parc des Princes, marquait un but en deux temps plein de détermination (2-0, 62e). Après ce but, Reims baissait clairement en intensité et les Parisiens en profitaient pour monter en puissance. Et soir de première, c'est Verratti qui inscrivait un doublé (68e) qu'on pourrait aussi accorder à Faes qui contrait le ballon avant qu'il ne finisse au fond des filets. Malchanceux, le défenseur belge contrait également la frappe de Danilo qui arrivait en lucarne (4-0, 76e). Avec ce large succès, le PSG conforte sa place de leader. Reims recule à la 14eme place.