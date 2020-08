Vidéo : Zinedine Zidane et Pep Guardiola en pleine conversation

La suite après cette publicité

C'était un choc attendu partout en Europe. Une constellation de stars sur le terrain. D'un côté, Manchester City et son attaque de feu. De l'autre, le Real Madrid, recordman de victoires en Ligue des Champions. Mais plus que ça, c'était aussi le match entre deux entraîneurs de légende : Zinedine Zidane et Pep Guardiola.

Un affrontement qui a tourné en faveur du coach catalan (2-1, 2-1 au match aller), mais qui n'a pas empêché les deux entraîneurs de nous offrir une scène pleine d'originalité et de fantasmes après la rencontre. Les deux coaches se sont, en effet, retrouvés au bord du terrain. L'occasion d'échanger assez longuement. Quel était le sujet de conversation ? Football ? Tactique ? Il semblerait que personne n'en sache plus si ce n'est les principaux intéressés qui se sont quittés sur une poignée de main chaleureuse.