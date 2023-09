Aaron Ramsdale relance le débat des gardiens à Arsenal

C’est un véritable casse-tête auquel va être confronté Mikel Arteta jusqu’à la fin de la saison. Avec l’arrivée de David Raya sous la forme d’un prêt en provenance de Brentford cet été, l’entraîneur espagnol a décidé d’accorder sa confiance à l’Ibère au détriment de l’habituel titulaire, Aaron Ramsdale, dont les prestations face à Southampton et Manchester City en fin de saison dernière ont été longuement remises en question. Si le portier anglais a débuté les trois dernières rencontres sur le banc, il semblerait que sa prestation de la veille face à Brentford (1-0) à l’occasion du 3e tour de Carabao Cup ait relancé le débat sur les gardiens à Arsenal.

La suite après cette publicité

D’après The Telegraph, Aaron Ramsdale a profité de sa titularisation dans les cages londoniennes face aux Bees pour se mettre en évidence. S’il a été peu inquiété par ses adversaires lors du premier acte, l’international anglais s’est distingué en réalisant une splendide parade à l’horizontale pour détourner une tentative de Yoane Wissa sur son poteau gauche. Quelques minutes plus tard, il se détendait parfaitement pour repousser une lourde frappe signée Frank Onyeka à l’entrée de sa surface qui prenait la direction de son but. Au sortir d’une performance réussie en Carabao Cup, le natif de Chesterton semble plus que jamais déterminé à prouver au coach espagnol qu’il compte défendre bec et ongles sa place dans le but.