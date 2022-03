Real Madrid : Casemiro et Courtois lancent le choc face au PSG !

La suite après cette publicité

À deux jours du choc Real Madrid-PSG en 8es de finale retour de Ligue des Champions, Thibault Courtois et Casemiro, qui reste suspendu pour cette rencontre, se sont exprimés sur un possible retournement de situation dans leur antre du Santiago-Bernabéu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la confiance règne côté madrilène. Vainqueur de la Real Sociedad (4-1), ce week-end, les Merengues ne pourront, certes, pas compter sur le rendement de leur milieu de terrain brésilien, mais cette absence ne semble clairement pas entacher la confiance du principal concerné.

«Bien sûr qu’on peut le faire mercredi et avec nos supporters, on peut gagner le match. On sait que les supporters sont importants pour nous. Nous devons pouvoir compter sur eux. Nous devons remonter un score dans un match très important avec l’aide des fans, bien sûr qu’on peut le faire», a ainsi affirmé la sentinelle du Real. Décisif sur le penalty de Lionel Messi lors du match aller, Courtois, lui-aussi, a tenu à préciser que rien était encore joué : «évidemment, à cause du joueur qu’il est, ce fut un moment magnifique et spécial dans ma carrière, mais cela ne signifiera rien si nous ne réussissons pas. Pouvoir passer sera plus important que d’arrêter un penalty contre l’un des meilleurs joueurs de l’histoire (...) Le match aller à Paris n’a pas été bon (défaite 0-1, ndlr) mais finalement tout est encore ouvert». Les Parisiens sont prévenus : Madrid n'est pas mort, loin s'en faut.

