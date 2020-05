Real Madrid : Marcelo encense Lionel Messi

Présent au Real Madrid depuis le mois de janvier 2007 après son départ de Fluminense, Marcelo (31 ans) a connu de nombreux affrontements face à l'éternel rival catalan, le FC Barcelone. Le latéral gauche brésilien a surtout eu l'occasion de se frotter à de multiples reprises à Lionel Messi (32 ans), le sextuple Ballon d'or à la conduite de balle infernale et virevoltante sur le terrain. Au cours d'un live Instagram en compagnie de Fabio Cannavaro ces dernières heures, le Merengue a dit tout le bien qu'il pensait de l'Argentin.

«Contre le Real Madrid, les gens jouent comme si c'était le dernier match de leur vie. Comme j'attaque beaucoup, les gens viennent de ma zone. Je n'ai jamais joué contre Cristiano, mais Messi est Messi, il serait hypocrite de dire qu'un autre joueur est plus difficile à marquer», a lâché Marcelo dans des propos repris par Marca. Avant de botter en touche au sujet du meilleur joueur entre La Pulga et CR7 : «je ne peux pas dire qui est meilleur, j'ai joué dix ans avec Cristiano et la motivation qu'il vous donne sur le terrain, comment il vous guide, est unique. Messi, en étant à l'arrêt, est capable de marquer un but de nulle part». A défaut d'éviter la question...