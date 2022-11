Coupe du Roi : l'Atlético s'impose logiquement face au modeste club amateur d'Almazan

Pour la dernière rencontre du jour en Coupe du Roi avant la suite du premier tour ce dimanche, l'Atlético de Madrid se déplaçait dans la province de Soria pour affronter le SD Almazan. Les joueurs du modeste club amateur se défendaient très bien face à un adversaire largement supérieur dans tous les compartiments du jeu et repoussaient les assauts des visiteurs, jusqu'à la demi-heure de jeu. En effet, une dizaine de minutes avant le retour aux vestiaires, Angel Correa ouvrait le score pour les Madrilènes (35e, 1-0).

Malgré cette première réalisation, les joueurs de Diego Simeone n'arrivaient pas tout de suite à trouver la faille pour faire trembler à nouveau les filets adverses dans un stade Los Pajaritos acquis à la cause des locaux. Courageux et solidaires, les joueurs amateurs d'Almazan faisaient bloc pour empêcher l'Atlético de s'envoler au tableau d'affichage. Néanmoins, Joao Felix finissait pas inscrire le deuxième but des visiteurs sur une offrande de Rodrigo Javier De Paul (63e, 2-0). On retrouvera donc la bande à Antoine Griezmann au prochain tour de la Coupe du Roi.