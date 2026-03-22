PL : la rencontre entre Newcastle et Sunderland arrêtée après des insultes discriminatoires

Un nouvel incident a provoqué de vives tensions en Angleterre ce dimanche après-midi. En effet, à la 54e minute du match de la 31e journée de Premier League opposant Newcastle à Sunderland (2-1), l’arbitre du jour, Anthony Taylor, a interrompu le jeu en activant le protocole anti-discrimination. Cette situation, récurrente dans le milieu, est survenue lorsque le capitaine de Sunderland, Granit Xhaka, s’est précipité vers l’arbitre pour signaler des "insultes discriminatoires" visant son coéquipier néerlandais, Lutsharel Geertruida (25 ans). Celui-ci aurait entendu des cris depuis les tribunes, provoquant un arrêt temporaire du match, alors que la deuxième période avait débuté il y a peu.

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Finalement, après des discussions avec le joueur de Régis Le Bris et les officiels, la rencontre a repris quelques instants plus tard. Par ailleurs, la Premier League a rapidement réagi sur X, annonçant l’ouverture d’une enquête approfondie, apportant ainsi du soutien au joueur dans son communiqué. « Le match d’aujourd’hui entre Newcastle United et Sunderland a été temporairement interrompu en seconde période suite à un signalement d’insultes discriminatoires proférées par le public à l’encontre de Lutsharel Geertruida, joueur de Sunderland. Cette décision est conforme au protocole de la Premier League contre les discriminations sur le terrain. L’incident survenu à St James’ Park fera l’objet d’une enquête approfondie. Nous apportons notre soutien total au joueur et aux deux clubs. Le racisme n’a pas sa place dans notre sport, ni dans aucune partie de la société. Nous continuerons de collaborer avec les parties prenantes et les autorités afin de garantir que nos stades soient un environnement inclusif et accueillant pour tous ».