Alvaro Morata est à un pas du FC Barcelone mais...

La suite après cette publicité

C'est ce qu'on appelle l'effet domino. Tous les voyants sont au vert pour la venue de Dusan Vlahovic à la Juventus. L'attaquant serbe devrait débarquer dans les prochaines heures dans le Piémont. Il tient un accord avec la Vieille Dame et surtout, la Fiorentina a dit oui à une offre de 75 M€. Avec cette formidable acquisition, les Bianconeri espèrent bien mettre fin à leurs nombreux problèmes offensifs.

Des soucis symbolisés notamment par Alvaro Morata. Avec ses 8 buts en 29 matches toutes compétitions confondues, l'Espagnol de 29 ans est un peu orphelin de Cristiano Ronaldo, parti l'été dernier. Mais l'avant-centre ne devrait pas faire de vieux os en Italie car comme l'indique l'ensemble de la presse ibérique ce mercredi, la Juventus et l'Atlético ont autorisé le départ du joueur de Turin, où il est prêté par les Colchoneros, pour aller directement au FC Barcelone.

Le dossier Dembélé, dernier obstacle

«La voix est libre», s'exclame même Sport dans son édition du jour. Depuis le début du mercato et face à l'intérêt du Barça, Morata a fait des Blaugranas sa priorité pour cette seconde partie de saison. Il a même demandé à son agent de tout faire pour trouver un accord, preuve de sa motivation. Il faut dire que Xavi le veut ardemment, faisant du poste d'avant-centre sa priorité depuis l'arrivée de Ferran Torres au début de l'hiver.

Il reste tout de même un détail qui risque d'être compliqué à régler. Le Barça est toujours très surveillé par le fair-play financier exercé par la Liga. Avant de faire venir Morata, il doit libérer de la masse salariale et c'est là la grosse difficulté de ce dossier. La clé de voûte ne surprendra personne, elle se nomme Ousmane Dembélé. Le Français, en fin de contrat dans six mois et en conflit ouvert avec son club, paralyse cette fin de mercato. Seul un départ ou une prolongation pourrait faire bouger les choses mais on voit mal comment tout cela pourrait se débloquer à six jours de la fin du mercato.