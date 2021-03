L2 : 11 joueurs de Clermont positifs à la Covid-19

Deuxième de Ligue 2, en lutte pour la montée en Ligue 1, Clermont marche sur l'eau ces dernières semaines. Mais les dernières nouvelles sont peu réjouissantes pour les Auvergnats. Suite aux derniers tests PCR effectués ce mercredi 3 mars, au lendemain de la large victoire clermontoise sur la pelouse de Guingamp (0-5), «11 cas se sont révélés positifs au Covid-19 parmi les joueurs du groupe professionnel ainsi que 4 parmi le staff sportif et 3 parmi le staff administratif,» annonce le club.

Dès l’annonce des résultats, et conformément au protocole décidé par la LFP et mis en place par le staff médical du Clermont Foot 63, les personnes testées positives ont débuté une période d’isolement de dix jours. C'est justement le 13 mars que le Clermont Foot 63 doit recevoir Amiens pour le compte de la 29e journée. «Les entrainements du groupe professionnel sont suspendus jusqu’à nouvel ordre et les bureaux administratifs resteront fermés cette semaine,» précise Clermont dans un communiqué. De nouveaux tests PCR seront effectués ce vendredi 5 mars.