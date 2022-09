Juventus - Benfica : les compositions officielles

Êtes-vous prêts à suivre ce mercredi sur le site Foot Mercato une nouvelle grande soirée de football européen ? Nous en sommes certains. Au programme de cette deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, plusieurs rencontres alléchantes telles que la confrontation à l'Allianz Stadium entre la Juventus Turin et le Benfica Lisbonne, les deux équipes présentes dans le groupe du PSG, qui affronte de son côté le Maccabi Haïfa. Une semaine après s'être inclinée face à l'ogre parisien (2-1), la Vieille Dame se retrouve déjà au pied du mur et espère ainsi se remettre dans le sens de la marche face à une équipe portugaise insaisissable en ce début de saison sur la scène nationale et européenne. Vainqueurs la semaine dernière de leur rencontre initiale face au Maccabi Haïfa (2-0), les hommes de Roger Schmidt vont tenter de confirmer leur excellente dynamique et prendre le large au classement face à leur adversaire du soir. Une rencontre qui sera à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h.

La suite après cette publicité

Pour cette deuxième sortie de la saison en phase de groupes de la Ligue des Champions, Massimiliano Allegri ne bouleverse pas ses plans de ce début d’exercice 2022-2023 et ce, malgré des résultats très décevants. L'entraîneur transalpin a décidé d'opter pour un schéma articulé en 3-5-2, emmené par un Dusan Vlahovic logiquement présent sur le front de l'attaque, aux cotés d'Arkadiusz Milik. En l'absence d'Adrien Rabiot et Manuel Locatelli, Weston Mckennie, Leandro Parades et Fabio Miretti sont titulaires au milieu. Rétabli de sa blessure et dans le groupe, Angel Di Maria est cependant sur le banc, tout comme l'autre ancien parisien, Moise Kean. Du côté du Benfica Lisbonne, Roger Schmidt mise sur la continuité avec un 4-2-3-1 traditionnel articulé autour de son maître à jouer Rafa Silva, placé en soutien de l'attaquant vedette, Gonçalo Ramos. À noter la non-titularisation de Julian Draxler, transféré cet hiver sous la forme d'un prêt en provenance du PSG. João Mario lui est préféré.

Les compositions :

Juventus : Perin - Bremer, Bonucci, Danilo - Cuadrado, Parades, McKennie, Miretti, Kostic - Milik, Vlahovic

Benfica : Vlachodimos - Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo - Fernández, F. Luis - Neres, Rafa Silva, Joao Mario - Ramos

Pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre.

Suivez la Ligue des Champions sur RMC Sport. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs de ce soir.