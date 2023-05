Lille : Rémy Cabella et Jonathan David encensent Paulo Fonseca et le collectif lillois

La suite après cette publicité

Ce samedi, Lille a renversé l’OM après une première période totalement ratée des hommes de Paulo Fonseca. Plus combatifs lors du second acte, les Dogues ont repris espoir grâce à l’égalisation de Jonathan David sur penalty (1-1, 52e). Le LOSC a également été malmené en raison d’un schéma tactique inédit avec un milieu en losange avec quatre joueurs à vocation défensive dans l’entrejeu. Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de Canal+, le buteur canadien a tenu à défendre l’inspiration de son coach : «On est en fin de saison et un match très important, alors changer est-ce que c’était la bonne chose ? C’est un très bon coach, il a eu ses idées et il a très bien fait. C’était juste à nous d’exécuter.»

Même son de cloche pour Rémy Cabella qui a encensé le groupe lillois dans son entièreté. «Le coach avait une tactique en place. Je pense que le onze de départ ils ont fait le travail pendant un grand moment. Après, c’est à nous de rentrer et de faire la différence, c’est comme ça. Comme je l’avais dit, c’est pas onze joueur c’est quinze seize. Et même en étant remplaçant, quand je rentre il faut que je sois décisif pour faire gagner mon équipe. C’est ce qu’on a fait», a lancé le Lillois. De bon augure pour la suite de la saison du LOSC qui s’annonce particulièrement intense.

