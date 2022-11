BL : le Bayern Munich termine bien 2022 en dominant Schalke 04

La 15e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi et offrait un joli duel à la Veltins Arena entre la lanterne rouge Schalke 04 et le leader, le Bayern Munich. Une dernière rencontre avant la Coupe du monde qui mettait du temps à s'emballer et ce sont bien les locaux qui annonçaient la couleur avec une tentative de Marius Bülter (24e). S'en suivait une réponse immédiate de Serge Gnabry pour le Rekordmeister de la tête (27e). Les Bavarois poursuivaient leurs assauts et après une frappe dangereuse d'Eric Maxim Choupo-Moting (33e), Serge Gnabry trouvait la faille après un bon travail à deux avec Jamal Musiala (1-0, 38e).

La suite après cette publicité

Bien dans son match, le Bayern Munich se mettait à l'abri au retour des vestiaires avec un gros travail de Serge Gnabry pour Eric Maxim Choupo-Moting qui inscrivait son dixième but avec les Bavarois sur les neuf derniers matches (2-0, 52e). A l'abri, le Rekordmeister déroulait et Jamal Musiala trouvait le chemin des filets après un joli numéro, mais son but était refusé pour une position de hors-jeu (67e). Les occasions franches de Serge Gnabry (70e) et Jamal Musiala (77e) ne changeaient rien et le Bayern Munich s'impose 2-0. Leaders avec six points d'avance sur le RB Leipzig, les Bavarois passeront les fêtes avec un joli costume de leader.