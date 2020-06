Le Mans et Orléans pensent à saisir le Conseil d'État

Le Mans et Orléans sont en train de perdre leur combat tout doucement. Avec l'arrêt soudain de la Ligue 2, les deux clubs doivent descendre en National 1 puisqu'ils occupaient les deux dernières places. Ils ont entamé une procédure pour tenter de se sauver mais le Comité National Olympique du Sport Français (CNOSF) a rendu son avis et valide la décision de la FFF.

La suite après cette publicité

«Le Comité national olympique et sportif français préconise de « s’en tenir à la décision du 27 mai 2020 du Comité Exécutif de la FFF », qui maintient les 2 descentes de Ligue 2 à National. Le Mans FC et l'US Orléans prennent acte de cet avis, et se réservent le droit de saisir le Conseil d’État.» Ce sera leur dernière chance.