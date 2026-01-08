Trophée des Champions
PSG-OM : Dembélé lobe Rulli et ouvre le score
Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille s’affrontent au Koweït pour le trophée des Champions. Une rencontre prise par le bon bout par les champions de France en titre.
L1+ @ligue1plus – 19:19
Le Ballon d'Or est dans la place 😎Voir sur X
Après une erreur de relance de Geronimo Rulli, Bitinha a profité de multiples erreurs de la défense marseillaise pour servir Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or 2025 a ensuite ouvert le score d’un lob astucieux sur le gardien argentin de l’OM (1-0, 13e).
