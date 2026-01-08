Menu Rechercher
Trophée des Champions

PSG-OM : Dembélé lobe Rulli et ouvre le score

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ousmane Dembélé buteur @Maxppp
Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille s’affrontent au Koweït pour le trophée des Champions. Une rencontre prise par le bon bout par les champions de France en titre.

L1+
Le Ballon d'Or est dans la place 😎

Ous' est bel et bien de retour, attention 2026 🥶

#TropheeDesChampions
Voir sur X

Après une erreur de relance de Geronimo Rulli, Bitinha a profité de multiples erreurs de la défense marseillaise pour servir Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or 2025 a ensuite ouvert le score d’un lob astucieux sur le gardien argentin de l’OM (1-0, 13e).

