PSG-OM : Dembélé lobe Rulli et ouvre le score

Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille s’affrontent au Koweït pour le trophée des Champions. Une rencontre prise par le bon bout par les champions de France en titre.

Après une erreur de relance de Geronimo Rulli, Bitinha a profité de multiples erreurs de la défense marseillaise pour servir Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or 2025 a ensuite ouvert le score d’un lob astucieux sur le gardien argentin de l’OM (1-0, 13e).