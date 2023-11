PSG : Vitinha en dit plus sur sa relation avec Kylian Mbappé

Interrogé en zone mixte, quelques minutes après la victoire éclatante (5-2) du PSG contre l’AS Monaco en ouverture de la 13e journée de Ligue 1, Vitinha est revenu sur la prestation collective des siens. Amer sur certains points, le milieu de terrain parisien, auteur du quatrième but de la soirée, a en revanche souligné sa très bonne entente avec un certain Kylian Mbappé, lui aussi buteur.

La suite après cette publicité

«Sur mon but, je reçois la balle de « Kiki » (Kylian Mbappé, ndlr). Je vois la cage, je tire et c’est rentré. Tactiquement, on se comprend, tous les deux. S’il est plus à l’intérieur du jeu, je suis plus à côté et vice-versa. Le PSG se trouve sur une très bonne dynamique, tous nos attaquants ont marqué. Ils sont contents, notamment Ousmane (Dembelé, ndlr). Cela lui fait du bien de marquer à lui et à l’équipe. J’espère que c’est un bon signe. Il est trop tôt pour dire que l’on a « tué » le championnat (pour l’obtention du titre final, ndlr)», a ainsi déclaré le Portugais de 23 ans. Un atout de plus pour ce PSG version Luis Enrique.