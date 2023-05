PSG : le communiqué du CUP

Entre le Paris Saint-Germain et le Collectif Ultras Paris, c’est tendu. Après les manifestations des supporters parisiens devant le siège du club de la capitale et le domicile de Neymar, la direction des Rouge et Bleu avait décidé de bloquer les places accordées aux membres du CUP pour le match face à Troyes. Ce soir, le temps semble être au dialogue.

La suite après cette publicité

« La direction du club et les leaders du CUP se retrouveront autour d’une table. Nous évoquerons les tensions actuelles au lendemain de l’interdiction d’accéder au parcage hier à Troyes. Nous ne voulons pas faire perdurer cette situation et la volonté des deux parties est de trouver des solutions. Un retour sera fait suite à cette réunion », a indiqué le CUP sur ses réseaux sociaux.

À lire

Lionel Messi zappe le PSG