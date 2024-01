Lens - Monaco : les compositions officielles

Lens reçoit à domicile Monaco pour les 32ème finales de la Coupe de France. À domicile, Les Sang et Or s’organisent en 3-4-2-1 avec Samba aux cages. En défense on retrouve Maouassa, Medina et Danso. Aguilar, Frankowski, Diouf et El-Aynaoui occupent le milieu de terrain. Sotoca et Pereira Da Costa épaulent Wahi en attaque.

Les Monégasques s’articulent en 3-4-1-2 avec Majecki qui officie comme dernier rempart. En défense on retrouve Kehrer, Maripan et Magassa. Vanderson, Fofana, Zakaria et Ouattara occupent le milieu de terrain. Akliouche se place juste derrière Balogun et Ben Yedder qui animent l’attaque de Monaco.

Lens: Samba - Aguilar, Danso, Medina, Frankowski - Pereira Da Costa, El-Aynaoui, Diouf - Sotoca, Wahi, Maouassa

Monaco: Majecki - Kehrer, Maripan, Magassa - Vanderson, Fofana, Zakaria, Ouattara - Akliouche - Balogun, Ben Yedder