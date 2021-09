La LFP recadre Javier Tebas et défend le PSG

« Les clubs États sont aussi dangereux pour l'écosystème du football que la Super League. Nous avons critiqué la Super League parce qu'elle détruit le football européen et nous sommes tout aussi critiques à l'égard du PSG. Pertes de Covid +300 M€ ; recettes TV en France -40% ; et +500 M€ en salaires ? Non durable. » Le 1er septembre dernier, Javier Tebas, le président de LaLiga, envoyait une énième pique au Paris Saint-Germain suite au mercato XXL réalisé par le club de la capitale. Six jours plus tard, nouveau tacle. « Le PSG ressemble à la ligue des légendes vu l’âge de certains joueurs. Le problème du PSG, nous le règlerons. Ce que fais le PSG est aussi dangereux que la Super League. Nous allons continuer à grandir malgré le départ de Messi. Nous travaillerons contre les clubs-états. Ces clubs-là sont autant des ennemis que la Super League. » Des attaques qui ont fini par agacer la LFP. La Ligue vient en effet de publier un communiqué destiné à Tebas. Le message est clair : la LFP demande au dirigeant espagnol de s’occuper de son championnat et de laisser la Ligue 1 et le PSG en paix.

« La Ligue de Football Professionnel tient à répondre avec détermination à la dernière déclaration de M. Javier Tebas au sujet du Paris Saint-Germain en particulier et de la situation de la Ligue 1 en général. Les propos du président de la Ligue Espagnole de football ne sont pas dignes de l’institution qu’il représente et que la Ligue de Football Professionnel a toujours respectée. La Ligue de Football Professionnel demande donc à M. Javier Tebas de surveiller ses déclarations outrancières. La Ligue de Football Professionnel et la Liga ne partagent visiblement pas la même approche de ce que devraient être les relations inter ligues. La Ligue de Football Professionnel ne souhaite pas être la « muleta » agitée par M.Tebas afin de masquer les problèmes internes traversés actuellement par le football professionnel espagnol. Elle tient par contre à rappeler que les largesses financières dont ont pu bénéficier les clubs espagnols durant de très nombreuses saisons et qui sont à l’origine des problèmes actuels, ne sont ni de sa responsabilité, ni de celle du Paris Saint-Germain. À ce sujet, la Ligue de Football Professionnel n’a aucune leçon à recevoir en matière de contrôle financier des clubs. Il est incontestable en effet que la LFP a joué un rôle moteur dans ce domaine au niveau européen avec la création de la DNCG qui constitue, encore aujourd’hui, un modèle de régulation performant reconnu de tous. En conclusion, la Ligue de Football Professionnel conseille à M. Javier Tebas de revenir à plus de retenue. Chaque ligue professionnelle doit aujourd’hui travailler pour le développement de son championnat et pour le bien commun du football professionnel européen qui doit jouer l’unité afin de rebondir après la crise sanitaire qui a durement impacté son économie. Les ligues européennes doivent ainsi s’unir pour affronter les menaces à venir concernant le calendrier international. C’est le sens du travail des dirigeants du football français à travers leurs actions respectives au sein des instances internationales du football (UEFA, ECA, World Leagues Forum, European Leagues). »