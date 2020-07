Mercato : Chelsea prépare une deuxième vague de folie !

Il y a un an, Chelsea était privé de mercato par la FIFA suite à des infractions liées au règlement des transferts de mineurs. En plus d'avoir à payer des amendes, les pensionnaires de Stamford Bridge étaient surtout interdits de recrutement pour deux mercatos, soit jusqu'à l'été 2020. Après avoir été mis au régime sec durant le marché estival des transferts en 2019, les Londoniens ont été finalement autorisés à recruter au mercato d'hiver, puisque le TAS avait finalement levé cette interdiction. Et depuis, les Blues ont une faim de loup ! En effet, ils comptent bien se rattraper et s'offrir les meilleurs mets à la carte du mercato d'été 2020.

En guise d'entrée, les Anglais ont surpris tout le monde en annonçant l'arrivée d'Hakim Ziyech (27 ans, ex-Ajax Amsterdam) le 13 février. Le Marocain, qui devait terminer la saison avec son club avant l'épidémie de coronavirus, a été recruté 40 millions d'euros (+ 4 millions d'euros de bonus éventuels). Un très joli coup. Mais le club de la capitale anglaise avait encore de l'appétit. Et le plat principal a été à la hauteur des attentes de tous les supporters. Le 18 juin dernier, Chelsea a officialisé l'arrivée du très courtisé Timo Werner. Pour s'offrir l'attaquant de Leipzig, l'écurie britannique a déboursé 60 millions d'euros. Deux belles recrues donc pour Frank Lampard et Chelsea, qui préparent un dessert cinq étoiles.

Chelsea veut apporter du sang neuf et rajeunir son effectif

Tout d'abord, ils songent à recruter un gardien de but, puisque le coach des Blues n'est pas satisfait des prestations de Kepa Arrizabalaga. Si bien sûr il faudra se séparer du portier espagnol avant de recruter, l'écurie anglaise aurait des idées en tête. Selon le Daily Mail, les Blues ont coché le nom d'André Onana (24 ans), dont le contrat prend fin en juin 2021. Chelsea compte profiter de ses bonnes relations avec l'Ajax Amsteram, grâce au transfert de Ziyech, pour tenter de réaliser ce transfert. En cas d'échec, le plan B serait Dean Henderson (23 ans), prêté à Sheffield United par Manchester United. Mais le Daily Mail précise que cette piste paraît compliquée.

Si les Londoniens ont déjà recruté Werner, ils suivraient d'un oeil la situation de Luka Jovic (22 ans). Très décevant depuis son arrivée au Real Madrid, le Serbe pourrait être finalement bradé, lui qui avait coûté 60 millions d'euros il y a un an. Si d'autres écuries sont sur le dossier (Leicester, AC Milan), Chelsea aura son mot à dire. Enfin, la cerise sur le gâteau du mercato de Chelsea pourrait bien se nommer Kai Havertz (21 ans). Le grand espoir allemand, qui plaît aux Blues mais aussi au Bayern Munich, au Real Madrid et au Barça, veut quitter le Bayer Leverkusen cet été afin d'évoluer au plus haut niveau. Troisièmes de Premier League, les Londoniens sont bien partis pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Malgré tout, il faudra convaincre Leverkusen qui réclame 100 millions d'euros. Un prix que les Blues refusent de payer pour le moment. Chelsea espère bien parvenir à ses fins et terminer en beauté ce mercato 2020.