Trophées UNFP 2023 : Kylian Mbappé élu meilleur joueur de Ligue 1 !

Ce n’est pas «le Kylian Saint-Germain», pestait l’intéressé après la campagne de publicité d’abonnement du club de la capitale pour l’exercice 2023-2024. Déplorant l’usage excessif de son image par le PSG, Kylian Mbappé n’en reste pas moins l’arme fatale des Rouge et Bleu. Une nouvelle fois étincelant à la pointe de l’attaque parisienne cette saison, l’ancien Monégasque regrettera, sans aucun doute, le nouvel échec des siens sur la scène européenne ou encore la déconvenue parisienne en Coupe de France face à l’OM. Mais pour le reste…

Grand artisan du onzième titre de champion de France, sécurisé samedi soir sur la pelouse de la Meinau, l’international français (67 sélections, 38 buts) a confirmé qu’il était bien le leader de cette formation entraînée, pour l’heure, par Christophe Galtier. Auteur de 40 buts et 10 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Mbappé a ainsi toujours répondu présent. Excepté cette blessure l’empêchant de tenir sa place lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern, KM7 n’a cessé de rayonner. De quoi lui valoir une nouvelle récompense sur la scène hexagonale. Élu meilleur joueur de Ligue 1 lors de la cérémonie des trophées UNFP, ce dimanche soir, Kylian Mbappé conserve ainsi son titre après celui glané en 2022.

Des statistiques individuelles XXL, un avenir encore incertain…

En tête du classement des buteurs de Ligue 1, avec une longueur d’avance sur Alexandre Lacazette à l’aube de la dernière journée, le Français de 24 ans est par ailleurs un peu plus entré dans l’histoire du club. Désormais seul et unique meilleur buteur de l’histoire de la formation francilienne (211 réalisations), le champion du monde 2018 sublime, week-end après week-end, l’attaque des Parisiens. Intronisé capitaine chez les Bleus après le départ d’Hugo Lloris, Mbappé a également affirmé son leadership dans la Ville Lumière.

Il suffit, à ce titre, de revenir sur sa sortie musclée, et ce, désormais célèbre «bien manger, bien dormir», envoyé aux siens après la défaite (0-1) face aux Bavarois, pour mesurer le poids pris par Mbappé. Pilier du projet parisien, le Bondynois sera, une nouvelle fois, attendu la saison prochaine. Déterminé à l’idée de soulever la Ligue des Champions avec les Rouge et Bleu, Mbappé, toujours convoité par le Real Madrid, sera cependant très attentif au mercato estival. Si Lionel Messi, en fin de contrat, et Neymar, pisté par Chelsea et Manchester United, pourraient quitter la capitale française, les potentielles arrivées risquent quant à elles de déterminer le futur proche du numéro 7. Au regard de son impact, Luis Campos et son équipe ne devront pas se manquer…