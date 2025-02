Auxerre - OM : les pneus de Jérémy Stinat ont été crevés avant le match

Avant même le coup d’envoi, cet Auxerre - OM s’annonçait explosif. Pour recontextualiser, c’est l’arbitre Jérémy Stinat, considéré comme étant à l’origine de l’expulsion et de la suspension de Medhi Benatia lors du 16e de finale de Coupe de France contre Lille, qui avait été désigné pour arbitrer la rencontre d’hier. Elle a finalement été remportée par Auxerre, et avec son lot de polémiques arbitrales (3-0).

Ce matin, le président de la FFF, Philippe Diallo, a pris la parole dans L’Équipe et il a notamment révélé que Jérémy Stinat avait été la cible d’intimidations en marge du match. «La fédération est au soutien de tout son arbitrage aussi bien professionnel qu’amateur et évidemment de monsieur Stinat. Avant le match, les pneus de ses deux véhicules ont été crevés. Sa femme s’en est aperçue alors qu’elle allait prendre l’autoroute. Il faut un appel à la raison. On ne peut pas accepter de tels propos», a déploré le patron de la 3F, déjà remonté dans la matinée contre les propos tenus par Pablo Longoria et les dirigeants de l’OM à l’égard de l’arbitrage français. Pour rappel, le patron de l’OM avait évoqué un "scandale" et mentionné le terme "corruption" après la rencontre.