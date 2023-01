Juventus : Arsenal pense à Weston McKennie pour cet hiver

Les choses commencent à bien bouger du côté d’Arsenal. Les Gunners, après avoir recruté Leandro Trossard pour leur secteur offensif, sont sur le point d’enregistrer l’arrivée du défenseur central polonais de La Spezia Jakub Kiwior. De quoi sérieusement renforcer l’effectif de Mikel Arteta, lui dont la profondeur de banc a souvent été pointé du doigt ces dernières semaines quand il était question d’évoquer la course au titre en Premier League. Mais le manager espagnol attend aussi une recrue au milieu de terrain. Si la piste menant à Eduardo Camavinga ne devrait pas mener à grand-chose, La Gazzetta dello Sport révèle ce lundi qu’Arsenal s’intéresse à Weston McKennie.

Le milieu de terrain américain de 24 ans pourrait être vendu par la Juventus cet hiver afin de renflouer les caisses. La Vieille Dame, où il demeure sous contrat jusqu’en 2025, pourrait le lâcher pour 20-25 M€, plus d’éventuels bonus. Bournemouth, mais aussi Aston Villa et Fulham ont manifesté leur intérêt pour McKennie, mais ce n’était pas réciproque. L’ancien joueur de Schalke 04, acheté plus de 20 M€ en 2021, espère rejoindre une écurie plus huppée s’il devait quitter la Juve. Arsenal pourrait alors bien lui plaire, même si pour le moment, les Gunners n’ont pas bougé leurs pions dans ce dossier.

