Strasbourg - Lyon : les compositions officielles

La 27ème journée de Ligue 1 débute avec une très belle affiche. Ce vendredi soir, à 20h45, Strasbourg reçoit Lyon à La Meinau dans une affiche à l’odeur européenne. Le RCSA, 7ème avec 43 points, reste sur six matches sans défaite en championnat et ne compte qu’une seule défaite (face à l’AS Monaco) à domicile cette saison. En face, l’OL, 5ème avec 45 unités, reste sur cinq rencontres sans revers toutes compétitions confondues et pourrait provisoirement monter sur le podium en cas de succès en terre alsacienne ce soir. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45.

La suite après cette publicité

Hormis Habib Diarra, Liam Rosenior peut compter sur toutes ses forces vives telles que Nanasi, Andrey Santos ou encore Emegha. Le coach anglais aligne alors un 4-2-3-1 avec Petrovic dans les buts et une défense Doué, Sarr, Doukouré, Moreira. Barco et Andrey Santos sont devant la défense tandis que Bakwa, Lemaréchal et Nanasi évoluent en soutien d’Emegha, seul en pointe. En face, Paulo Fonseca, privé de Malick Fofana et Kumbedi, aligne un 4-2-3-1 mais décide de se passer des expérimentés Lacazette et Matic ainsi que des internationaux Tagliafico et Almada, revenus tard de leur déplacements avec leur sélection. Perri débute donc dans les cages tandis que Maitland-Niles, Mata, Niakhaté et Abner composent l’arrière-garde. Veretout et Tessmann forment le double-pivot tandis que Nuamah, Tolisso et Cherki démarrent derrière Mikautadze, seul à la pointe de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

Strasbourg : Petrovic - Doué, Sarr, Doukouré, Moreira - Santos, Barco - Bakwa, Lemarechal, Nanasi - Emegha

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Veretout, Tessmann - Nuamah, Tolisso, Cherki - Mikautadze