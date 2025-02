LdC : les 16 qualifiés en 1/8e de finale sont connus

Ce mercredi, les barrages de la Ligue des Champions ont pris fin avec quatre dernières affiches. Ainsi, le Borussia Dortmund s’est qualifié contre le Sporting CP (3-0, 0-0) avant que le Paris Saint-Germain, le PSV Eindhoven et le Real Madrid rejoignent le club allemand en huitième de finale. Ce mardi, le Feyenoord, le FC Bruges, Benfica et le Bayern Munich avaient composté leur billet.

Ces huit équipes rejoignent déjà les 8 premiers qualifiés, à savoir Liverpool, le FC Barcelone, Arsenal, l’Inter Milan, l’Atlético de Madrid, le Bayer Leverkusen, Lille et Aston Villa en huitième de finale. Ainsi, on retrouve trois clubs anglais, trois clubs espagnols, trois clubs allemands, deux formations françaises, deux clubs néerlandais, une seule formation italienne, un club portugais et un club belge. Lille affrontera Bruges ou le Borussia Dortmund tandis que le Paris Saint-Germain croisera le fer avec Liverpool ou le FC Barcelone.

Les qualifiés en 1/8e de finale :

Têtes de série : Liverpool, FC Barcelone, Arsenal, Inter Milan, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille et Aston Villa

Non têtes de série : Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid, PSV Eindhoven, Feyenoord, FC Bruges, Benfica et Real Madrid