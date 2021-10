AC Milan : Stefano Pioli félicite ses joueurs après la victoire contre l'Hellas Vérone

L'AC Milan a connu une soirée spectaculaire samedi. Après avoir été mené par deux buts d'écart à San Siro par l'Hellas Vérone à la mi-temps, les Rossoneri ont réussi à renverser la vapeur et à s'imposer à domicile pour garder leur invincibilité en championnat cette saison (3-2). Une réaction qu'a apprécie l'entraîneur italien Stefano Pioli, fier de la prestation des ses joueurs en seconde période, et ce malgré la flopée d'absences sur blessure.

« À la mi-temps, j'ai vu des visages convaincus chez les joueurs, il était clair que nous devions mettre plus de qualité et d'intensité. Ce sont trois points très importants, grâce aussi à nos fans qui nous ont beaucoup donné. Pour atteindre un grand objectif, il faut penser petit, c'est-à-dire à un seul jeu. Nous avons joué les huit premiers matchs à un très bon niveau, après la Ligue des champions nous penserons au prochain, en essayant de rester compétitifs jusqu'au bout. Même avec autant d'absences, nous offrons de grandes performances, car nous avons beaucoup de joueurs forts. Ibrahimovic est un joueur d'une intelligence, d'une présence et d'une qualité supérieures. Nous espérons qu'il pourra jouer beaucoup d'ici la fin », a-t-il déclaré après la rencontre.

