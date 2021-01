Clément Grenier raconte le plus gros regret de sa carrière

À 30 ans, Clément Grenier voit déjà l'essentiel de sa carrière derrière lui maintenant. À six mois de la fin de son contrat avec le Stade Rennais, et alors qu'il est à nouveau titulaire avec son club depuis un mois et demi, le milieu de terrain a raconté à Téléfoot son plus gros regret. Il s'agit de son forfait de dernière minute à la Coupe du Monde 2014 au Brésil.

«Mon plus gros regret c’est de ne pas avoir pu disputer cette Coupe du Monde avec l’équipe de France au Brésil, ça c’est la vérité. C’est le rêve de tous les enfants qui jouent au foot de pouvoir disputer une Coupe du monde avec son pays. J’ai réussi à le gommer, à le mettre de côté et à passer à autre chose. Je suis fier de ça aussi.» Touché aux adducteurs, celui qui évoluait alors à l'OL avait été remplacé par Morgan Schneiderlin.