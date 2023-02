BL : Wolfsbourg tenu en échec par Schalke 04

Dans le cadre du match d’ouverture de la 20e journée de Bundesliga, Wolfsbourg, septième et à 7 points du top 4 - qualificatif pour la Ligue des champions, se déplaçait sur la pelouse de la lanterne rouge, Schalke 04, avec huit points de retard sur Bochum, premier non-relégable. Les deux formations, entraînées respectivement par Nico Kovac et Thomas Reis, se quittaient finalement sur un score vierge et de parité (0-0).

La suite après cette publicité

Pourtant, il y a avait des occasions dans cette occasion, la plus franche était au crédit de Maximilian Arnold, à la suite d’un penalty sifflé avec l’aide de la VAR, qui heurtait le poteau gauche de Ralf Fahrmann (9e). Au retour des vestiaires, Alex Kral croyait ouvrir le score à la reprise d’un coup franc mais l’arbitre, assisté par la vidéo, devait refuser ce but (50e). Un partage de points qui n’arrange ni S04, toujours bon dernier de BL, ni les Loups, qui reste au pied des places européennes.

À lire

Julian Nagelsmann et Manuel Neuer proches de la réconciliation