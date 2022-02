Les trois nouveaux talents de l’AS Monaco qui vont rapidement faire parler d'eux

Yllan Okou (défenseur), Maghnes Akliouche (milieu de terrain), Valentin Salatiel Decarpentrie (attaquant). Ces noms ne vous disent sans doute rien même s’ils ont tous fait leurs premiers pas chez les pros ces dernières semaines. Et ces trois pépites pourraient progressivement devenir des titulaires de l’AS Monaco dans les toutes prochaines années. Ce qui est sûr, c’est que le club de la Principauté compte sur eux et va leur prouver en leur faisant signer un premier contrat professionnel ce mercredi après-midi. Une nouvelle preuve que l’Académy monégasque est l’une des plus performantes d’Europe depuis de nombreuses années, elle qui a déjà récemment sorti Benoit Badiashile, capitaine de l'Equipe de France Espoirs.

Comment ne pas évoquer Thierry Henry, David Trezeguet, Lilian Thuram, Emmanuel Petit ou plus récemment Kylian Mbappé. En novembre 2021, le CIES plaçait l’AS Monaco, qui possède un nouveau bâtiment ultramoderne du centre de formation La Diagonale, situé à deux pas du Louis-II, parmi les clubs ayant formé le plus de joueurs professionnels actifs en Europe. Véritable place forte de la formation made in France avec le Stade Rennais, le club du Rocher, plus jeune formation du big 5 européen selon le CIES, poursuit son opération rajeunissement avec désormais un savant mélange entre éléments d’expérience (Volland, Maripan, Ben Yedder, Caio Henrique), joueurs à fort potentiel (Tchouaméni, Badiashile, Sofiane Diop, Myron Boadu, Vanderson) et donc espoirs en devenir tels Eliot Matazo et Chrislain Matsima.

La Diagonale, le centre de formation ultra moderne de Monaco à deux pas de Louis II (crédit photo @as Monaco)

Maghnes Akliouche a régalé pour sa première titularisation en pro avec l'ASM

Mais Paul Mitchell et le nouveau coach monégasque Philippe Clément ne comptent donc pas s’arrêter là. Il suffit de voir la première titularisation de la jeune pépite franco-algérienne Maghnes Akliouche (19 ans) en 1/4e de finale de la Coupe de France pour s’en convaincre. D’autant que ce meneur de jeu, qui pourrait rapidement devenir une alternative crédible à Alexander Golovin, a régalé face à Amiens (2-0) avec une passe décisive pour Kevin Volland. Il aurait même pu en offrir une ou deux de plus si ses partenaires avaient été plus inspirés. De quoi régaler le coach monégasque à l’issue de la rencontre. « Ce n’était pas un cadeau de ma part, je l’ai titularisé en fonction de la qualité qu’il montre à tous les entraînements. C’était normal de lui donner une occasion dans de bonnes circonstances. Je ne vais pas commencer avec lui dans les grands matches, mais on verra pour les mois suivants », a expliqué le technicien belge à l’issue de la rencontre.

Et forcément, la réussite d’Akliouche, qui avait aussi disputé quelques minutes en Ligue 1 le week-end dernier face à l’OL, a forcément fait plaisir à ses deux compères de la génération 2002 qui sont arrivés en même temps à l’Academy en même temps en 2017 à l’âge de 15 ans et qui évoluent ensemble dans la réserve du club en National 2. Dans un profil défensif, Yllan Okou a de l’énergie et de l’envie à revendre. Lui aussi avait d’ailleurs été titularisé au tour précédent en Coupe de France face à QRM le 2 janvier dernier au cœur de la défense centrale monégasque. De quoi montrer l’étendue de son pied gauche et de ses qualités dans les duels aériens.

Autre talent made in Monaco, Valentin Salatiel Decarpentrie. Arrivé en France en provenance du Brésil dès son plus jeune âge, il a grandi du côté de Grenoble. Ce joueur virevoltant à vocation offensive, évolue souvent au poste d’ailier et avait lui aussi fait ses débuts pros en Coupe de France la saison passée, cette fois-ci face au face au GFA Rumilly Vallières (5-1) en ½ finale. On le voit donc, l’ASM offre des contrats pros à ses meilleurs talents et leur offre des conditions de travail exceptionnelles, et surtout du temps de jeu. Des arguments avec lesquels les plus grands clubs français et européens ne peuvent pas forcément prétendre. Désormais, la balle est dans les pieds de ces nouveaux talents amenés à faire parler d’eux. Reste désormais pour eux de marcher dans les traces de leurs illustres prédécesseurs sur le Rocher.